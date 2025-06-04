Зеленський про угоду з США щодо закупівлі американської зброї

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський висловився про можливу угоду з Сполученими Штатами, яка передбачає закупівлю американської зброї. За його словами, якщо угода буде підписана, Україна зможе отримати озброєння, яке раніше купували країни Близького Сходу. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.

“Моя була пропозиція наступна. У нас є гроші, недовикористані. Вони є у нас. Які були проголосовані Конгресом, так? Минулого року. Ми хотіли б їх використати. Але при цьому ми показуємо, що ми можемо використати їх, а можемо окремо сильну угоду, оборонну угоду і окремі додаткові гроші.” – Володимир Зеленський

Зеленський також зазначив, що тодішній президент США Дональд Трамп має позитивне ставлення до угод, що може стати вигідним для України. Він підкреслив важливість самої угоди та необхідності отримання озброєння для захисту країни.