Зеленський про угоду з США щодо закупівлі американської зброї

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент України Володимир Зеленський висловився про можливу угоду з Сполученими Штатами, яка передбачає закупівлю американської зброї. За його словами, якщо угода буде підписана, Україна зможе отримати озброєння, яке раніше купували країни Близького Сходу. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.
“Моя була пропозиція наступна. У нас є гроші, недовикористані. Вони є у нас. Які були проголосовані Конгресом, так? Минулого року. Ми хотіли б їх використати. Але при цьому ми показуємо, що ми можемо використати їх, а можемо окремо сильну угоду, оборонну угоду і окремі додаткові гроші.”
Зеленський також зазначив, що тодішній президент США Дональд Трамп має позитивне ставлення до угод, що може стати вигідним для України. Він підкреслив важливість самої угоди та необхідності отримання озброєння для захисту країни.
“Для нас це може бути win-win. Важлива угода, там важлива зброя, яка нам потрібна. Головні питання, всі ці випуски: яка зброя, в якої кількості? Я, чесно кажучи, не бачу тут серйозних викликів, тому що саме в цій угоді ми хочемо взяти ту зброю, яку, наприклад, представники Близького Сходу в той чи інший час купували в більших обсягах американську зброю. Тому я не бачу, що ми просимо щось незрозуміле, фантастичне. Залежить тут від президента Трампа.”
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