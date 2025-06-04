Зеленський про приватні армії та умови російського меморандуму

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент України Володимир Зеленський висловився про можливість створення приватних армій в країні у відповідь на “російські ультиматуми”. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, де обговорював умови, висунуті Росією.
Зеленський прокоментував один з пунктів російського “меморандуму”, який вимагає від України ліквідації націоналістичних формувань та приватних військових компаній (ПВК).
“Хочу нагадати, по перше, що ніяких приватних формувань в українській армії немає. Якщо вони кажуть про “Азов”, ми знаємо, що це Нацгвардія України. Далі, якщо вони говорять про приватні армії у нас і формування, у нас їх просто немає згідно з нашим законодавством. Хоча, хоча, тепер я буду думати про це після ультиматумів.”
Деталі російського “меморандуму”
2 червня під час переговорів у Стамбулі російська делегація передала українським представникам меморандум з умовами, виконання яких, за їхніми словами, призведе до припинення війни. У документі Росія висуває такі вимоги:
- визнання міжнародної окупації Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей;
- виведення українських військ з територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей – це перша умова для припинення вогню;
- демобілізацію в Україні;
- надання Україні “нейтрального статусу”;
- заборону на передислокацію Сил оборони України, окрім переміщень для відведення військ на узгоджену відстань;
- припинення постачання озброєння Україні та надання розвідданих;
- відмову від взаємних претензій з Україною через збитки від бойових дій.
Крім того, Росія вимагає проведення виборів в Україні до підписання мирного договору, надання офіційного статусу російській мові, амністії для “політичних в’язнів” та заборони на розміщення іноземних військ на території України.
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