Зеленський про затягування переговорів Росією через обміни полоненими

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що Росія використовує обміни для затягування переговорного процесу та відтермінування санкцій. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції, де обговорював поточну ситуацію в переговорах.

“Якщо ви подивитеся на обміни, які і так йшли без домовленостей, але не були такими масовими, ми зрозуміємо з вами, що глобально було потрібно “рускім”. Для “рускіх” було важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Це не нова допомога, але тим не менше вона йде. Безумовно, їм, руським, треба зменшення цієї допомоги.” – Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що для досягнення своїх цілей Росія прагне продемонструвати дипломатичність, що може проявлятися у можливості зустрічі з українською стороною, бажано без участі США.

“Чим можна закінчувати позитивно зустріч? Обмінами. Для цього потрібна відповідна кількість обмінів. Тобто, якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни – буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно.” – Володимир Зеленський

Президент також підкреслив, що російська сторона має намір затягувати переговори, зокрема в контексті “Стамбулу”, щоб уникнути санкцій. Це ставить Україну в складну ситуацію, де потрібно обирати між продовженням поточного формату переговорів або пошуком альтернативних шляхів.

Обміни та репатріація за домовленостями у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли угоди про обмін у форматі 1000 на 1000, а також додатково обміняти ще 200 на 200 військовополонених. Сторони також погодилися на репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з обох сторін.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, під час якого додому повернули військових віком до 25 років. Наступні етапи обміну проходили 10, 12, 14, 19 та 20 червня. З міркувань безпеки кількість повернутих не розголошується до завершення обміну.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців, у той час як Росія отримала 27 тіл. Загалом у межах домовленостей у Стамбулі повернули понад 6 тисяч тіл загиблих.

Протягом 13, 14, 15 та 16 червня продовжувалися репатріаційні заходи, під час яких в Україну повернули тисячі тіл загиблих, серед яких є військовослужбовці. Координаційний штаб повідомив про завершення репатріаційної частини домовленостей.