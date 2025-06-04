Зеленський про дипломатію Росії та обміни полоненими

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві 4 червня висловив думку, що Росія використовує дипломатичні зустрічі більше для показу, ніж для конструктивного діалогу. Він зазначив, що обміни полоненими можуть відбуватися без особистих зустрічей – достатньо, щоб команди працювали та підтримували телефонні контакти між лідерами.

Зеленський підкреслив, що команди можуть займатися питаннями обміну незалежно від проведення будь-яких зустрічей. Він вважає, що для цього не потрібні показові переговори, а лише телефонні розмови, обговорення списків та готовність до конкретних дій.

“Ми можемо говорити про обмін п’ятисот, тисячі, двох тисяч осіб.” – Володимир Зеленський

Президент також зауважив, що нещодавні переговори у Стамбулі стали повторенням попередніх: “Перший Стамбул не відрізняється від другого. Ті самі ультимативні речі – лише тепер не вголос, а на папері”.

Зеленський акцентував, що мета таких зустрічей полягає не в просуванні процесу обміну, а в спробі Росії затягнути санкції з боку західних країн.

“Це театр. Демонстрація дипломатії, щоб відтягнути санкції. Нас кличуть, показують папери, обіцяють тисячу людей – але навіть списку обміну немає.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що Росія не робить жодної послуги Україні, адже обмінює військових на військових, і в обох сторін є мотивація повертати своїх людей.