Зеленський про дипломатію Росії та обміни полоненими

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві 4 червня висловив думку, що Росія використовує дипломатичні зустрічі більше для показу, ніж для конструктивного діалогу. Він зазначив, що обміни полоненими можуть відбуватися без особистих зустрічей – достатньо, щоб команди працювали та підтримували телефонні контакти між лідерами.
Зеленський підкреслив, що команди можуть займатися питаннями обміну незалежно від проведення будь-яких зустрічей. Він вважає, що для цього не потрібні показові переговори, а лише телефонні розмови, обговорення списків та готовність до конкретних дій.
“Ми можемо говорити про обмін п’ятисот, тисячі, двох тисяч осіб.”
Президент також зауважив, що нещодавні переговори у Стамбулі стали повторенням попередніх: “Перший Стамбул не відрізняється від другого. Ті самі ультимативні речі – лише тепер не вголос, а на папері”.
Зеленський акцентував, що мета таких зустрічей полягає не в просуванні процесу обміну, а в спробі Росії затягнути санкції з боку західних країн.
“Це театр. Демонстрація дипломатії, щоб відтягнути санкції. Нас кличуть, показують папери, обіцяють тисячу людей – але навіть списку обміну немає.”
Президент підкреслив, що Росія не робить жодної послуги Україні, адже обмінює військових на військових, і в обох сторін є мотивація повертати своїх людей.
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