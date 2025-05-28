Зеленський про виробництво дронів у Росії та розвиток українських безпілотників

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Росія має намір виробляти до 500 безпілотників щодня. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції з журналістами.

Зеленський зазначив, що російська сторона готується до виробництва дронів, плануючи досягти показника 300–350 одиниць на добу. Однак, за його словами, реальні можливості Росії можуть бути обмеженими. «Вони отримали завдання мати 500 дронів на добу, але я не вважаю, що це їм під силу», – підкреслив він.

Президент також висловив думку, що в окремі дні росіяни можуть накопичити запаси дронів і запустити до 1000 безпілотників по Україні. «Хоча я не сприймаю цифру в 1000, ми повинні усвідомлювати, що в деякі дні вони можуть накопичити дрони, і тоді це може статися», – пояснив Зеленський.

Зеленський розповів про успішну операцію Збройних сил України, під час якої було використано велику кількість дронів. «Нещодавно ми здійснили удар, використавши 400 малих дронів одночасно, що призвело до знищення понад 40 одиниць техніки противника. Це була військова операція, і ми плануємо продемонструвати ще більше», – зазначив він.

Президент також акцентував увагу на тому, що російські дрони вже завдають шкоди українським літакам, зокрема Mirage та F-16. Україна активно працює над розробкою дронів-перехоплювачів, здатних боротися з безпілотниками на великій висоті. «Ми вже використовуємо дрони-перехоплювачі, які допомагають нам у боротьбі з “шахедами”, які запускалися на висоті, недоступній для мобільних вогневих груп», – додав президент.

Зеленський також підкреслив, що Україна має технології для виробництва дронів, але потребує фінансування для розширення виробництва. «Я маю ряд питань до Німеччини, зокрема щодо фінансування перехоплювачів та внутрішнього виробництва. Ми витрачаємо більше, ніж планували, оскільки всі сторони розвиваються», – пояснив він.

Крім того, президент повідомив, що Україна вже здатна запускати до 100 далекобійних дронів щодня і з підтримкою партнерів може досягти рівня Росії за кількістю вироблених дронів. «Я вважаю, що Україні потрібно мати тисячу дронів. Ми можемо використовувати 100 далекобійних дронів на добу, і зможемо досягти показників, подібних до російських – 300–500 дронів на добу. Питання полягає не в виробничих можливостях, а у фінансуванні», – підсумував Зеленський.