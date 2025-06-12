Зеленський про новий наступ Росії та важливість міжнародної підтримки

Як повідомляє інтерв’ю президента України Володимира Зеленського для німецкого издания Bild
Володимир Зеленський, президент України, висловив свою думку щодо нового наступу російських військ, зазначивши, що на фронті вони “м’яко кажучи, не такі вже й успішні”. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.
Глава держави підкреслив, що заяви про можливу перемогу Росії у війні проти України є лише частиною “російського наративу”.
“Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час.”
Зеленський також акцентував увагу на важливості міжнародної підтримки для України, підкреслюючи, що чим більше допомоги буде надано, тим менше українців загине внаслідок війни.
“Люди – це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни.”
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