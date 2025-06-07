Як повідомляє медіа ABC News
Володимир Зеленський, президент України, прокоментував спецоперацію Служби безпеки України під назвою “Павутина”. Він зазначив, що водії російських вантажівок не мали жодного уявлення про наявність дронів у мобільних будиночках та контейнерах, які вони перевозили. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю ABC.
“Вони нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу.”
Президент також акцентував увагу на тому, що під час операції використовувалася виключно українська зброя, без залучення озброєння від союзників:
“Я дуже хотів використовувати лише те, що ми виробляємо, і це розмежування було дуже чітким.”
Деталі спецоперації “Павутина”
1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію “Павутина” на території Росії, підготовка до якої тривала понад півтора року. Дрони СБУ вразили цілі на чотирьох військових аеродромах РФ: “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”.
В результаті операції було знищено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. За словами керівника СБУ Василя Малюка, вартість знищеної авіації може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії.
Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”. На території РФ дрони були заховані під дахами цих будиночків, розміщених на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони прямували до цілей – російських бомбардувальників.
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