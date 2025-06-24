Зеленський про потенціал оборонної промисловості України на саміті НАТО

Як розповів Президент України Володимир Зеленський у відео виступу під час Форуму оборонних індустрій у Гаазі.

24 червня 2025 року, під час брифінгу на саміті НАТО в Гаазі, президент України Володимир Зеленський висловив думку про величезний потенціал оборонної промисловості країни.

Згідно з його словами, Україна здатна виробляти близько тисячі різних видів озброєнь, а загальна оцінка потенціалу оборонної промисловості перевищує 35 мільярдів доларів. Однак для реалізації цього потенціалу Україні не вистачає фінансування.

Зеленський підкреслив:

“Це включає майже 1000 видів продукції, від артилерії та традиційної бронетехніки, сучасних безпілотників усіх типів та ракет. Але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування. Це проблема. Наприклад, ми можемо виробляти понад 8 мільйонів дронів різних типів щороку. Але фінансування дозволяє виробляти набагато менше. Водночас РФ використовує для оборони не лише свої доходи від нафти, а й ресурси таких режимів, як Північна Корея та Іран.”

Президент також акцентував на готовності України до міжнародної співпраці в оборонній сфері, зокрема у виробництві ударних дронів, перехоплювачів та іншої зброї, яка стане частиною майбутньої оборонної системи Європи.

Він додав:

“У цьому контексті ми вітаємо європейську ініціативу ‘Дії з безпеки для Європи’, яка включає плани щодо виділення до 150 мільярдів євро на розвиток оборонної промисловості. І ми закликаємо до того, щоб ця програма також активно використовувалася як додаткове джерело підтримки нашої спільної безпеки.”

Глава держави підкреслив, що Україна є рівноправним партнером у цій програмі та продовжує активну діяльність на міжнародній арені. Напередодні Зеленський прибув до Нідерландів, де планує зустрітися з лідерами країн НАТО, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, який підтвердив свою участь у саміті Альянсу.