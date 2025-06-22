Зеленський про російський ракетний удар по полігону та ситуацію в Краматорську

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо нещодавнього російського ракетного удару по навчальному полігону, підкресливши важливість притягнення винних до відповідальності. У своєму вечірньому зверненні він зазначив:

“Очікую на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. Є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність.” – Володимир Зеленський

Крім того, президент розповів про ситуацію в Краматорську, де тривають рятувальні роботи після авіаудару по житлових будинках. За його словами, під завалами можуть залишатися люди, і всі необхідні служби залучені для їх порятунку.

“Зараз у Краматорську ще тривають рятувальні роботи на місці російського удару. Авіабомби просто по місту, просто по будинках. Під завалами були люди. Залучені були всі необхідні сили. Станом на цей час відомо про чотирьох поранених – серед них дитина. На жаль, чотири людини були вбиті цим російським ударом.” – Володимир Зеленський

Глава держави також обговорив з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком питання захисту позицій Сил оборони на передовій та використання дронів підрозділами Нацгвардії України.

“Говорив також сьогодні з Головкомом Олександром Сирським. Все має бути налаштовано системно так, щоб російські дрони – російські розвідники – знищувались, і знищувались максимально оперативно.” – Володимир Зеленський

Напередодні у Сухопутних військах ЗСУ повідомили про ракетний удар, завданий російською армією по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад, де проходили заняття з військовослужбовцями. Внаслідок цього нападу загинули троє військових, а ще чотирнадцять отримали поранення.

Для детального розслідування інциденту у командуванні Сухопутних військ ЗСУ була створена спеціальна комісія, а на місці події працюють правоохоронці.

Речник Сухопутних військ Віталій Саранцев уточнив, що 22 червня російські війська завдали удару ракетою “Іскандер-М” по тимчасовому полігону ЗСУ на Херсонщині, що призвело до загибелі та поранення військових.