Зеленський про ситуацію на Сумському напрямку та Дніпропетровщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Сумському напрямку в даний час розташовано понад 53 тисячі російських військових. Бої тривають уздовж державного кордону України, проте на території Дніпропетровської області ворог не зміг просунутися. Цю інформацію озвучив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що українські позиції на Куп’янському та Харківському напрямках залишаються стабільними. На Сумщині армія РФ зупинена, а Збройні сили України відновили контроль над населеним пунктом Андріївка.

“Максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону (йдеться про Сумщину – ред.) – 7 км. Головні бої – це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка, Юнаківка. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль. І в інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої.” – Володимир Зеленський

Президент також підкреслив, що російські війська намагаються поширювати дезінформацію про ситуацію в Дніпропетровській області, подібно до того, як це відбувалося на Сумщині.

“У Дніпропетровській області – намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили.” – Володимир Зеленський

Одну з таких диверсійних груп українські військові знищили напередодні.