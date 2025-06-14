Зеленський про ситуацію на Сумському напрямку та Дніпропетровщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На Сумському напрямку в даний час розташовано понад 53 тисячі російських військових. Бої тривають уздовж державного кордону України, проте на території Дніпропетровської області ворог не зміг просунутися. Цю інформацію озвучив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський зазначив, що українські позиції на Куп’янському та Харківському напрямках залишаються стабільними. На Сумщині армія РФ зупинена, а Збройні сили України відновили контроль над населеним пунктом Андріївка.
“Максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону (йдеться про Сумщину – ред.) – 7 км. Головні бої – це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка, Юнаківка. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль. І в інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої.”
Президент також підкреслив, що російські війська намагаються поширювати дезінформацію про ситуацію в Дніпропетровській області, подібно до того, як це відбувалося на Сумщині.
“У Дніпропетровській області – намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили.”
Одну з таких диверсійних груп українські військові знищили напередодні.
“Знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були в кілометрі від адміністративного кордону. Група була 6 людей. Вони просунулися просто тому, що маленька група, і їх не бачать.”
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