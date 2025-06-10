Зеленський про переговори з Росією: потрібні сильні посередники для миру

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online

Президент України Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що нинішній переговорний процес з Російською Федерацією відбувається за умов, вигідних саме росіянам. Вони намагаються знизити позиції західних партнерів, що ускладнює досягнення справедливих угод. За словами президента, Україні потрібні потужні посередники, які зможуть запобігти відмові росіян від вже досягнутих домовленостей.

В інтерв’ю угорському виданню Válasz Online Зеленський зазначив:

“Я вважаю, що поки що вони (переговори – ред.) йдуть так, як росіяни намагаються їх просувати. Вони намагаються послабити позиції західних партнерів щодо Росії. Зрештою, так легше. Вони професіонали в цьому: вони абсолютні чемпіони світу з брехні. У дипломатичному плані вони маніпулятори. Ті, з ким веде переговори наша делегація, такі ж самі.”

Зеленський підкреслив, що посередники повинні зосередитися не на економічних наслідках санкцій чи співпраці в космосі, а на найважливішому – припиненні війни та порятунку людських життів.

“На тому, що люди гинуть. Решту можна обговорити на двосторонніх переговорах.”

Президент також прокоментував український меморандум для переговорів, який слугує основою для обговорення гуманітарних питань, таких як військовополонені та викрадені діти, а також питання припинення вогню. Він наголосив, що питання суверенітету та територіальної цілісності України не підлягають обговоренню з росіянами, оскільки це виключно конституційне питання України.

“Однак у них (росіян – ред.) немає мандату на обговорення суверенітету та територіальної цілісності України. Це наше власне конституційне питання. Це моя робота – вести переговори щодо територій – і Путіна, який їх захопив. Я не буду обговорювати свою позицію з цього приводу ні з ким іншим.”

Володимир Зеленський також зазначив, що для досягнення миру необхідна воля обох сторін, а росіяни часто вигадують причини для відмови від мирних переговорів.

“Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди щось придумає. Вони навіть сказали нашій делегації: “Ми знаємо, що наш меморандум – це ультиматум, і ви його не приймете”. Таким чином, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян.”

Саме тому, за словами президента, Україні потрібні сильні посередники, які не дозволять росіянам відмовитися від домовленостей.

Зеленський також зауважив, що Сполучені Штати наразі не демонструють позиції сильного посередника у переговорах.

“Росіяни сказали їм не бути за столом переговорів, а вони просто пішли. Чому? Через їхню м’яку політику щодо Росії.”

Що відомо про меморандуми України та РФ

1 червня було оприлюднено повний текст меморандуму України, який українська делегація передала російській стороні під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Документ містить положення про припинення вогню, моніторинг перемир’я та необхідність зустрічі президентів України та Росії.

У меморандумі також йдеться про безумовне повернення Росією всіх депортованих та переміщених українських дітей, обмін полоненими та звільнення цивільних ув’язнених, починаючи з лютого 2014 року.

Раніше, 28 травня, міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що Україна передала цей документ очільнику російської переговорної делегації Володимиру Мединському.

2 червня під час другого раунду переговорів у Стамбулі російська сторона передала українській делегації свій меморандум з умовами, які РФ вважає необхідними для завершення війни. Зокрема, Москва вимагає виведення ЗСУ з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, визнання цих регіонів російськими, нейтрального статусу України та припинення постачання озброєння Києву.

Президент Зеленський назвав цей документ “ультиматумом”.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації за посередництвом Туреччини провели другий раунд переговорів, який тривав понад годину. За підсумками очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив про домовленості щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових.

Російська сторона передала Україні свій “меморандум” з баченням мирного врегулювання та умовами припинення вогню. Київ взяв тиждень на його вивчення та аналіз, після чого сторони планують скоординувати подальші кроки.

Умєров також запропонував провести наступний раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що росіяни відмовилися від безумовного припинення вогню та зустрічі президентів Зеленського і Путіна.