Про це в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online заявив президент України Володимир Зеленський.

Західні країни ухиляються від введення нових санкцій проти Росії, вказуючи на те, що Україна не проводить мобілізацію осіб з 18 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.

“Мобілізація – це проблема кожної війни. Україна не є винятком, тому що ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомилися. Ми можемо мобілізувати 27 тисяч людей на місяць, а росіяни можуть мобілізувати 40-50 тисяч, тому що їхні втрати більші. Мобілізація можлива в нашій країні через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Це ми його зупинили,” – Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що Україна не мобілізувала молодь віком 18-24 роки, натомість запропонувала укладати річні контракти на військову службу.

“Я ніколи раніше про це не говорив, але оскільки ви запитали, я скажу вам, що думаю, бо це делікатне питання: я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думали лідери інших країн. Операція “Павутина” показала, що важлива не кількість людей, а зброя та технології. І гроші, і тиск,” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що санкції повинні бути націлені на фінансові ресурси, які Росія використовує для ведення війни. Проте західні партнери пояснюють відсутність нових санкцій тим, що Україна не мобілізувала осіб від 18 років і старше.

“Однак, коли справа доходить до санкцій, як західні партнери перераховують причини, через які вони вирішили їх не запроваджувати, вони включають те, що Україна не мобілізувала людей віком від 18 років і старше,” – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський також зазначив, що молодим українцям віком 18-24 роки надана можливість служити за контрактом, якщо цього хочуть їхні партнери.

“Зараз ми надали їм таку можливість відповідно до нашого законодавства. Але тим часом тисячі людей воюють на передовій без належної зброї,” – Володимир Зеленський

Що відомо про “Контракт 18-24”

Ще до інавгурації Дональда Трампа американські посадовці та представники країн НАТО закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, оскільки на передовій потрібна жива сила. Проте Зеленський відхилив ці прохання і анонсував річний “Контракт 18-24”, який можуть підписати молоді чоловіки від 18 до 24 років.

Умови контракту включають мільйон гривень, безвідсоткову іпотеку та соціальний пакет. Контракт передбачає виключно бойові посади, такі як стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триває понад 80 днів. Також гроші можуть отримати хлопці, які служать у війську і не досягли 25 років.

Однак існує ймовірність відмови у підписанні контракту через стан здоров’я, зокрема психічний. Рішення ухвалюють військово-лікарські комісії та представники бригад.

Серед опитаних військовослужбовців ставлення до контракту переважно позитивне, адже це нові кадри у війську, вмотивовані бійці. Проте можливі конфлікти серед особового складу через різницю в оплаті: хтось служить за власним бажанням безкоштовно, а хтось отримує значну доплату.