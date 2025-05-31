Зеленський про переговори в Стамбулі 2 червня: невідомі наміри Росії

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський на офіційному Facebook-акаунті

На даний момент немає жодної інформації про те, з якими намірами російська делегація планує прибути на переговори в Стамбул 2 червня. Про це в своєму вечірньому відеозверненні 31 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Фактично щодня ми на зв’язку з усіма, хто може зробити дипломатію не пустою. Станом на цей час нема чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас нема, у Туреччини немає, у США, також нема в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно.” – Володимир Зеленський

Зеленський також зазначив, що 30 травня він обговорював деталі майбутніх переговорів та участь Росії з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

“Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що порядок денний зустрічі 2 червня має бути спрямований на досягнення миру. Він висловив сподівання на “рішучість” США у запровадженні санкцій проти Кремля, що могло б сприяти мирному процесу.

Крім того, Зеленський повідомив, що операція Збройних Сил України в Курській області триває, і військові утримують “значну кількість” російських військ від активних дій на території України.

Переговори у Стамбулі 2 червня: що відомо

Наступний раунд мирних переговорів може відбутися в Стамбулі 2 червня. Цю дату та місце запропонувала Росія, але Україна поки що не надала офіційної згоди. Київ закликає Москву надати “меморандум” щодо припинення вогню для ознайомлення перед другим раундом можливих переговорів.

30 травня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що проект російського “меморандуму” не буде оприлюднений. Міністерство закордонних справ України зазначило, що склад української делегації на переговорах залежатиме від представників Росії.

Росія оголосила склад своєї делегації 29 травня: до Стамбула вирушать ті ж самі особи, що й 16 травня, на чолі з помічником президента Путіна Володимиром Мединським.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог також підтвердив, що в Стамбул прибудуть радники з національної безпеки США, Німеччини, Великої Британії та Франції.