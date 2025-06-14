Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський висловив свої думки щодо можливих військових навчань “Захід-2025”, які заплановані на території Білорусі. Він зазначив, що ці навчання можуть проходити в глибині країни, що дозволить уникнути безпосередньої загрози для українських кордонів.

На брифінгу для журналістів Зеленський підкреслив, що існує теоретична загроза наступу російських військ на Житомирську, Волинську та Чернігівську області, використовуючи навчання в Білорусі як прикриття.

“Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність (російського, – ред.) контингенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу – на що ми спроможні. І я думаю, що він буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань”,

– Володимир Зеленський

Президент також зазначив, що за даними зовнішньої розвідки, навчання можуть проходити в глибині Білорусі, щоб не провокувати Україну на відповідні дії.

“Я не знаю, чи це правда. Просто в мене була остання доповідь пару днів тому Служби зовнішньої розвідки, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти. Ризик з навчанням “рускіх” історично нам вже, на жаль, відомий”.

– Володимир Зеленський

Раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив, що основні маневри спільних військових навчань з Росією “Захід-2025” були перенесені углиб території Білорусі, подалі від західних кордонів. За його словами, це рішення свідчить про готовність до діалогу, компромісів і зниження напруженості в регіоні.