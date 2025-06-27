Зеленський анонсував масштабне збільшення виробництва дронів в Україні

Як повідомив президент Володимир Зеленський в своєму офіційному Telegram-каналі під час вечірнього звернення

27 червня президент Володимир Зеленський провів засідання Технологічної Ставки, яке було присвячене питанням, пов’язаним із дронами. Глава держави оголосив про надання кількох спеціальних доручень, спрямованих на суттєве збільшення виробництва дронів як в Україні, так і для її потреб.

Цю інформацію Зеленський озвучив під час свого вечірнього звернення до народу.

“Провів Ставку. Саме технологічний компонент – Технологічну Ставку. Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль – виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також із врахуванням розвитку технологій ворога.”

– Володимир Зеленський

На засіданні були присутні представники військового командування, Міністерства оборони та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Президент акцентував увагу на важливості:

“Масштабуємо український потенціал, зокрема по перехоплювачах. Дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України.”

– Володимир Зеленський

Володимир Зеленський також підкреслив, що важливо, щоб масштаб виробництва та швидкість розвитку дронів відповідали умовам війни.

Раніше президент зазначав, що українські Сили оборони почали ефективно використовувати власні перехоплювачі для знищення російських дронів-камікадзе типу “Shahed”. За його словами, нещодавно десятки таких дронів були збиті саме українськими перехоплювачами.

На сьогодні чотири українські компанії займаються виробництвом цих засобів, з яких дві демонструють особливо високі результати. Зеленський акцентував:

“Це наш інструмент і він точно працює.”

– Володимир Зеленський

Україна має намір суттєво наростити виробництво перехоплювачів.

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна протягом багатьох років системно працює над пошуком ефективних рішень проти дронів-камікадзе. Протягом трьох років триває безперервна робота зі створення ефективної моделі протидії “шахедам”.

Знайдено десятки технологічних рішень для боротьби з ударними дронами, які Росія використовує проти України. Багато з цих розробок вже активно застосовуються у бойових умовах.

Міністр також додав, що Україна впроваджує нові розробки – “дрони-перехоплювачі” та інші інструменти, про які свідомо не розголошується.