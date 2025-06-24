Зеленський планує зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі

Як повідомляє медіа Sky News

Володимир Зеленський, президент України, має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО, який проходитиме в Гаазі. Цю інформацію він озвучив у бесіді з ведучим Sky News Марком Остіном.

На запитання ведучого про можливість зустрічі з Трампом, Зеленський підтвердив свої наміри, зазначивши, що планує провести цю зустріч.

“Я збираюся. Я не знаю, як буде, чесно кажучи. Команди працюють над цим. Ми збираємося зустрітися.” – Володимир Зеленський

Коли Остін уточнив, чи вже узгоджено час зустрічі, Зеленський відповів, що команди наразі займаються цим питанням.

Саміт НАТО заплановано на 24–25 червня в нідерландському місті Гаага.

10 червня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Зеленський отримав офіційне запрошення на цей саміт.

Раніше, 25 травня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що президент України запрошений на захід, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі. Також участь у саміті планує взяти Дональд Трамп, про що повідомила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт.

В рамках саміту НАТО 24 червня заплановано засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ.