Зеленський про успішну атаку СБУ на російські аеродроми: знищено 41 літак

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував успішну атаку дронів Служби безпеки України (СБУ) на чотири російські аеродроми, назвавши її “абсолютно блискучим результатом”. Внаслідок цієї операції Росія втратила 41 військовий літак. Цю інформацію він оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка про проведену спецоперацію.

“Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території.” – Володимир Зеленський

Президент висловив подяку генералу Малюку за досягнутий успіх і доручив СБУ надати суспільству інформацію про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

Деталі спецоперації “Павутина” СБУ

1 червня в Росії зафіксували атаку безпілотників у чотирьох регіонах. Згідно з інформацією джерел у спецслужбах, СБУ вразила бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ.

Атака відбулася на військову авіабазу дальньої авіації “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” у Мурманській області, а також військові летовища “Дягилево” у Рязанській та “Іваново” в Іванівській областях Росії.

За даними джерел, внаслідок удару було знищено понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Спецоперація “Павутина”, в рамках якої СБУ знищила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася протягом більше півтора року.

Крім того, в СБУ зазначили, що орієнтовна вартість уражених українськими дронами літаків становить близько 7 мільярдів доларів.