Зеленський вручив нагороди чемпіонкам Європи-2025 з фехтування

Як повідомляє офіційний сайт президента України
Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди чемпіонкам Європи-2025 з фехтування, про що було оголошено на офіційному сайті глави держави.
Збірна команда України з фехтування успішно виступила на чемпіонаті Європи, що проходив у Генуї, Італія. Українські спортсмени здобули три медалі: два «золота» та одну «срібну» нагороду.
Золоту медаль у командних змаганнях на шпагах вибороли Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Анна Максименко. Окрім цього, українські фехтувальники отримали дві індивідуальні нагороди: Роман Свічкар став чемпіоном у змаганнях на шпагах, а Аліна Комащук посіла друге місце в турнірі з шаблі.
Які нагороди отримали українські фехтувальниці?
- Олена Кривицька – орден княгині Ольги I ступеня;
- Інна Бровко – орден княгині Ольги III ступеня;
- Анна Максименко – орден княгині Ольги III ступеня;
- Влада Харькова – орден княгині Ольги III ступеня.
Олена Кривицька отримала найвищий ступінь ордена княгині Ольги. Вона була нагороджена вперше у 2013 році, а наступний ступінь здобула у 2019 році. Наразі спортсменка має I ступінь цієї почесної нагороди.
Орден княгині Ольги вручається жінкам за значні досягнення у різних сферах діяльності. Нагорода має три ступені, з яких I ступінь є найвищим.
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