Зеленський вручив нагороди чемпіонкам Європи-2025 з фехтування

Як повідомляє офіційний сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди чемпіонкам Європи-2025 з фехтування, про що було оголошено на офіційному сайті глави держави.

Збірна команда України з фехтування успішно виступила на чемпіонаті Європи, що проходив у Генуї, Італія. Українські спортсмени здобули три медалі: два «золота» та одну «срібну» нагороду.

Золоту медаль у командних змаганнях на шпагах вибороли Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Анна Максименко. Окрім цього, українські фехтувальники отримали дві індивідуальні нагороди: Роман Свічкар став чемпіоном у змаганнях на шпагах, а Аліна Комащук посіла друге місце в турнірі з шаблі.

Які нагороди отримали українські фехтувальниці?

Олена Кривицька – орден княгині Ольги I ступеня;

Інна Бровко – орден княгині Ольги III ступеня;

Анна Максименко – орден княгині Ольги III ступеня;

Влада Харькова – орден княгині Ольги III ступеня.

Олена Кривицька отримала найвищий ступінь ордена княгині Ольги. Вона була нагороджена вперше у 2013 році, а наступний ступінь здобула у 2019 році. Наразі спортсменка має I ступінь цієї почесної нагороди.

Орден княгині Ольги вручається жінкам за значні досягнення у різних сферах діяльності. Нагорода має три ступені, з яких I ступінь є найвищим.