Зеленський і прем'єр Британії обговорили санкції проти російських виробників зброї

Як повідомляє Telegram-акаунт Володимира Зеленського

Під час свого візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром країни. Основною темою їхньої розмови стали санкції проти Російської Федерації.

У своєму пості в соціальних мережах Зеленський зазначив, що обговорювалися санкції щодо підприємств, які займаються виробництвом міжконтинентальної ракети “Орєшнік”. Україна планує надати партнерам список компаній та фізичних осіб, які ще не потрапили під обмеження.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання координації дій та розвиток спільного виробництва озброєння.

“39 компаній російського ОПК задіяні у виробництві “Орєшніка”. З них 21 не під санкціями. Це означає, що вони отримують компоненти та деталі – а цього можна і треба позбавити.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що введення обмежень для цих компаній ускладнить доступ Росії до іноземних комплектуючих, що суттєво сповільнить виробництво зброї, зокрема ракет “Орєшнік”, які, за інформацією Збройних сил України, потребують тривалого часу для виготовлення.

Також Україна закликає до запровадження санкцій проти компаній з 26 країн, які постачають Росії верстати для військового виробництва. За словами президента, РФ має намір закупити 860 нових одиниць такого обладнання.