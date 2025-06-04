Реакцію Зеленський опублікував на платформі Х (колишній Twitter)

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо недавньої заяви Дональда Трампа, який розповів про свою розмову з Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що Росія нібито готує “відповідь” на українську операцію “Павутина”.

Зеленський опублікував свою реакцію на платформі Х (колишній Twitter) всього через кілька годин після коментарів Трампа. Він нагадав про масштабні російські обстріли та наслідки безкарності агресора.

“Від початку цього року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 “шахедів” та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних. Це менш ніж за пів року.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що Росія свідомо обрала шлях постійної агресії, незважаючи на численні дипломатичні зусилля. Він зазначив, що “жодні розмови не призвели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни”.

“Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих ударів готує ще якісь «відповіді».” – Володимир Зеленський

Зеленський також наголосив, що недостатня реакція міжнародної спільноти на загрози з боку Путіна лише заохочує агресора до нових злочинів.

“Коли він не відчуває сили та тиску, а натомість відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює це як мовчазний дозвіл.” – Володимир Зеленський

Президент подякував усім, хто допомагає зупинити війну, і закликав світову спільноту не ігнорувати факти, особливо в День памʼяті українських дітей, загиблих через російську агресію.

“Якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність.” – Володимир Зеленський

Раніше Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив про телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої, за його словами, лідер Кремля заявив про намір Росії відповісти на українську спецоперацію “Павутина”. У рамках цієї операції СБУ вдалося вразити 41 російський літак на чотирьох аеродромах.

Трамп також зазначив, що Путін “дуже чітко” дав зрозуміти, що удари по російських військових об’єктах не залишаться без відповіді. Під час розмови сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, де Трамп підняв питання ядерної зброї, на що Путін нібито погодився, що Тегеран не повинен її мати.

Що відомо про спецоперацію “Павутина” СБУ

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела спецоперацію “Павутина” на території Росії, підготовка до якої тривала понад півтора року. Дрони СБУ вразили цілі на чотирьох військових аеродромах РФ – “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. В результаті було знищено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вартість знищених літаків може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, які базуються на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спершу до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”. На російській території дрони були сховані під дахи цих будиночків, які розміщувалися на вантажівках. У визначений момент ці дахи дистанційно відкривали, і дрони прямували до цілей – російських бомбардувальників.