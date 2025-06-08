Зеленський про санкції США: готовність до миру та реакція на заяви Трампа

Як повідомляє інтервʼю ABC News

Президент України Володимир Зеленський висловив свою реакцію на коментарі Дональда Трампа щодо можливих санкцій, які можуть бути запроваджені як проти Росії, так і проти України. В інтерв’ю ABC News Зеленський підкреслив, що Україна вже зазнала значних втрат від агресії Росії і “нічого не хочеться ще й від США”.

“Ми підтримуємо пропозиції, які ідуть від США, про припинення війни, про закінчення війни, про будь-які формати, які можуть нас наблизити. Про зустрічі в будь-яких форматах, в будь-якому місці – ми все це робимо. Тут не треба шукати баланс між нами і росіянами, тільки росіяни не хочуть закінчити війну. Тут альтернативи немає” – Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що Україна відкрита до будь-яких ініціатив, які можуть сприяти завершенню війни, але саме Росія є тією стороною, яка блокує мирні переговори.

Дональд Трамп, коментуючи ситуацію в Україні, порівняв війну з “дитячою бійкою” і висловив можливість запровадження санкцій проти обох сторін конфлікту.

“Ми будемо дуже жорсткими, чи то Росія, чи будь-хто інший, ми будемо дуже жорсткими” – Дональд Трамп

Трамп також зазначив, що “має дедлайн” для запровадження санкцій, який “триматиме в голові”.

Санкції проти Росії: що відомо

На початку квітня 2025 року 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України.

Документ містить положення про запровадження первинних і вторинних санкцій, зокрема 500% тарифи на імпорт російської нафти та похідних продуктів з країн, які їх купують.

18 травня держсекретар Марко Рубіо заявив, що уряд США просив законодавців дати “трохи часу” для досягнення прогресу в переговорах між Кремлем і Києвом, не запроваджуючи нових санкцій.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив, що Вашингтон разом з Європою “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не проявить готовності до мирних переговорів з Україною “в дусі доброї волі”.

3 червня The Hill повідомила, що у Сенаті США представники обох партій працюють над новим масштабним двопартійним пакетом санкцій проти Росії на фоні “приголомшливої” операції України “Павутина” та ескалації російських атак, але республіканці чекають на “зелене світло” від президента Дональда Трампа.