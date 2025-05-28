Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з Росією та США

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, висловив готовність до проведення зустрічі на найвищому рівні з лідерами Росії та США. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, підкресливши важливість діалогу між країнами.

«Ми відкриті до зустрічей на рівні лідерів. Як американська, так і російська сторони знають про це. Я готовий до формату Трамп–Путін–Зеленський, а також до інших варіантів, включаючи двосторонні зустрічі», – зазначив Зеленський.

Президент України додав, що не має заперечень проти формату тристоронньої зустрічі, якщо це буде зручніше для Путіна. «Я готовий до будь-якого формату», – підкреслив він, акцентуючи на гнучкості у переговорах.

Для подальших переговорів між Україною, Росією та США розглядаються кілька можливих майданчиків. Окрім Стамбула, де вже відбулися попередні зустрічі, серед варіантів є Швейцарія та Ватикан. «Турецька сторона знає про наші обговорення щодо кількох майданчиків. Ми вже провели підготовчу роботу щодо Ватикану та Швейцарії. Ватикан, в принципі, підтримується багатьма, хоча російська сторона, судячи з медіа, не дуже зацікавлена», – додав Зеленський.

Зеленський також підкреслив важливість участі європейських представників на певному етапі переговорів. «Якщо буде зустріч, наприклад, щодо гарантій безпеки, я дуже хочу, щоб європейці були присутні. Вони єдині, хто вже заявив про готовність підтримати Україну – як фінансово, так і військово. Армія є ключовою частиною гарантій безпеки для України. Чи потрібні європейці на таку зустріч? Так. Я не впевнений, в якому форматі це відбудеться, але ми готові до будь-яких варіантів», – пояснив президент.

На початку цього тижня спецпосланець президента США Кіт Келлог висловив припущення, що наступний раунд переговорів між Україною та Росією може відбутися у Женеві.

Щодо переговорів у Стамбулі, 16 травня там відбулися зустрічі між представниками України та Росії за участю Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, до складу якої входили перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники керівників МЗС і Міноборони Росії та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Умєров повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та припинення вогню. Обмін полоненими проходив у форматі «1000 на 1000» і тривав з 23 по 25 травня.

Крім того, у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини, що свідчить про активізацію міжнародних зусиль у вирішенні конфлікту.