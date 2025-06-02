Зеленський про пропозицію Росії щодо тимчасового припинення вогню

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Володимир Зеленський, президент України, повідомив, що російська сторона висунула пропозицію про тимчасове припинення вогню на 2-3 дні, щоб забрати тіла своїх загиблих військових. Водночас Україна наполягає на безумовному припиненні вогню.
Цю інформацію Зеленський озвучив під час пресконференції 2 червня.
Президент зазначив, що такий підхід до режиму припинення вогню свідчить про реальний настрій росіян.
“Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Конгрес. І щоб дотиснули росіян до припинення вогню сильними санкціями. По-іншому вони поки що не розуміють. Ми вважаємо, що це справедливо. Все-таки, це п’ятий місяць зараз іде з того моменту, як Сполучені Штати Америки показали свій сигнал щодо повного припинення вогню, і ми їх підтримали,”
Зеленський також підкреслив, що припинення вогню є необхідним для запобігання втрат серед військових та цивільних осіб.
Під час другого раунду переговорів між Україною та Росією в Стамбулі українська сторона висунула три основні пункти для завершення війни, серед яких безумовне припинення вогню на всіх фронтах, як у повітрі, так і на морі, про що повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Проте, перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця зазначив, що російська делегація відмовилася від безумовного припинення вогню.
“Російська сторона відмовляється від безумовного припинення вогню. Президент США (Дональд Трамп – ред.) запропонував припинення вогню, наша делегація сьогодні повторно це висловила. Всі ці пропозиції не були прийняті російською стороною,”