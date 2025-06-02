Зеленський про пропозицію Росії щодо тимчасового припинення вогню

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, повідомив, що російська сторона висунула пропозицію про тимчасове припинення вогню на 2-3 дні, щоб забрати тіла своїх загиблих військових. Водночас Україна наполягає на безумовному припиненні вогню.

Цю інформацію Зеленський озвучив під час пресконференції 2 червня.

Президент зазначив, що такий підхід до режиму припинення вогню свідчить про реальний настрій росіян.

“Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Конгрес. І щоб дотиснули росіян до припинення вогню сильними санкціями. По-іншому вони поки що не розуміють. Ми вважаємо, що це справедливо. Все-таки, це п’ятий місяць зараз іде з того моменту, як Сполучені Штати Америки показали свій сигнал щодо повного припинення вогню, і ми їх підтримали,” – Володимир Зеленський

Зеленський також підкреслив, що припинення вогню є необхідним для запобігання втрат серед військових та цивільних осіб.

Під час другого раунду переговорів між Україною та Росією в Стамбулі українська сторона висунула три основні пункти для завершення війни, серед яких безумовне припинення вогню на всіх фронтах, як у повітрі, так і на морі, про що повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Проте, перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця зазначив, що російська делегація відмовилася від безумовного припинення вогню.