Зеленський про російський меморандум: ультиматум і умови переговорів у Стамбулі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, вперше висловився щодо тексту так званого меморандуму, який російська делегація передала українській під час зустрічі в Стамбулі 2 червня. Глава держави охарактеризував цей документ як “ультиматум”. Про це він повідомив на брифінгу в Києві 4 червня.

“Це ультиматум, і його не буде сприймати ні українська сторона, або ніхто не буде сприймати всерйоз, тому що там ультиматум. Тобто цей меморандум – непорозуміння.” – Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що Україна надіслала до Москви свій документ двома мовами – українською та англійською, тоді як з Кремля надійшов “меморандум” лише російською. Президент також підкреслив, що на даний момент Україна не отримала відповіді від Росії щодо документа про припинення вогню, який був переданий до переговорів.

Глава держави акцентував увагу на тому, що перший пункт російського документа є “максимально ультимативним”, оскільки в ньому Росія вимагає міжнародного визнання всіх окупованих територій та виведення військ з них.

“Це точно протирічить Статуту ООН, протирічить здоровому глузду та Конституції України. Вони, до речі, про це знають. Це одразу така вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну.” – Володимир Зеленський

Також президент прокоментував другий пункт російського “меморандуму”, що стосується нейтралітету України та заборони вступу до військових об’єднань, зокрема НАТО. Він нагадав, що Росія розпочала агресію проти України у 2014 році, коли країна вже мала позаблоковий статус.

“Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов-таки, тобто тут нема про що говорити. Тобто він це хоче. Для чого? Для того, щоби скористатися, безумовно, окупацією нашої держави.” – Володимир Зеленський

Що відомо про російський “меморандум”

2 червня під час переговорів у Стамбулі російська сторона передала українській делегації меморандум з умовами, виконання яких нібито призведе до припинення війни. Згідно з текстом, Росія вимагає:

міжнародного визнання окупації Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей;

виведення українських військ з територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей – це перша вимога для припинення вогню;

демобілізацію в Україні;

“нейтральний статус” для України;

заборону на передислокацію Сил оборони України, окрім переміщень для відведення військ на узгоджену відстань;

припинення постачання озброєння Україні та надання розвідданих;

відмову від взаємних претензій через збитки від бойових дій;

проведення виборів в Україні до підписання мирного договору;

офіційний статус для російської мови;

амністію для “політичних в’язнів”;

заборону на розміщення в Україні іноземних військ.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації за посередництва Туреччини провели другий раунд переговорів у Стамбулі, який тривав понад годину. За підсумками зустрічі, очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони домовились про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. Деталі обіцяють повідомити незабаром.

Російська сторона передала Україні “меморандум”, що містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови припинення вогню. Київ взяв тиждень на вивчення та аналіз документа, після чого сторони зможуть скоординувати подальші кроки. Умєров також запропонував провести ще один раунд переговорів 20-30 червня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що росіяни відмовились від безумовного припинення вогню та зустрічі президентів Зеленського і Путіна.