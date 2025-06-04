Зеленський вшанував пам'ять загиблих дітей через війну Росії в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

4 червня, в день пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації, президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зображені неповнолітні, що стали жертвами російських атак. Цю інформацію він поділив у своєму дописі в Telegram.

“Цих дітей убила Росія своєю війною. Хлопчики та дівчатка, чиї життя обірвалися через російські удари та обстріли, через бойові дії, яких Україна не хотіла жодної секунди, але від яких захищається вже протягом років.” – Володимир Зеленський

Президент зазначив, що на даний момент Україні не відома точна кількість дітей, які загинули внаслідок війни, оскільки немає можливості отримати інформацію з тимчасово окупованих територій.

“Це ще доведеться встановити, скільки вбитих Росією дорослих і дітей поховані в масових могилах біля Маріуполя та інших знищених росіянами наших міст і сіл.” – Володимир Зеленський

Зеленський підкреслив, що “світ не повинен забувати й пробачати Росії абсолютно неспровоковану та злочинну війну проти України”.

Президент закликав міжнародну спільноту, зокрема Європу та США, до єдності: