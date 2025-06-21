Напружена ситуація на фронті в Харківській області – заяви Зеленського

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На фронті в Харківській та Вовчанській зонах ситуація залишається напруженою. Російські війська активізують свої удари, хоча кількість наступальних операцій не змінюється. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.
“На сьогодні 695 тисяч російських військових на території України. Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі. Вони хочуть “продати” успіх на Сумщині й на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо,”
Президент також зазначив, що щодня на всій лінії фронту відбувається до 200 наступальних дій з боку російських військ. Це свідчить про те, що ситуація на Харківщині залишається складною, але українські захисники продовжують стримувати агресора, не дозволяючи йому досягти стратегічних успіхів.
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