Напружена ситуація на фронті в Харківській області – заяви Зеленського

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На фронті в Харківській та Вовчанській зонах ситуація залишається напруженою. Російські війська активізують свої удари, хоча кількість наступальних операцій не змінюється. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

“На сьогодні 695 тисяч російських військових на території України. Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі. Вони хочуть “продати” успіх на Сумщині й на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо,” – Володимир Зеленський

Президент також зазначив, що щодня на всій лінії фронту відбувається до 200 наступальних дій з боку російських військ. Це свідчить про те, що ситуація на Харківщині залишається складною, але українські захисники продовжують стримувати агресора, не дозволяючи йому досягти стратегічних успіхів.