Зеленський про зростання атак Росії безпілотниками та санкції на саміті G7

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський заявив про значне зростання масштабів нічних атак Росії, які здійснюються за допомогою безпілотників. Тепер ситуація, коли за одну ніч використовується менше ніж 100 “шахедів”, вважається аномальною.

Цю інформацію глава держави озвучив під час свого виступу на саміті G7.

“Якщо торік застосування ста “шахедів” за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів.” – Володимир Зеленський

Зеленський підкреслив, що це єдина істотна зміна в поведінці Росії після зміни президента США.

“Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни Президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві.” – Володимир Зеленський

16 червня в Австрії Зеленський також повідомив про заплановану зустріч із президентом США Дональдом Трампом, під час якої він хотів обговорити оборонний пакет, який Україна має намір придбати. Однак президент США достроково залишив саміт G7.