Зеленський про атаки Росії дронами у червні та необхідність посилення санкцій

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У червні Росія вже здійснила близько 2800 атак за допомогою ударних дронів, випустила майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів. Цю інформацію озвучив президент Володимир Зеленський 15 червня.

Він також зазначив, що лише вночі українські сили протиповітряної оборони знищили 167 повітряних цілей, які були націлені на Україну.

“Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: “Кинджали”, балістичні та крилаті. Основний удар – по Полтавщині, по Кременчуку. І це лише одна ніч. За цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що Москва постійно збільшує інтенсивність атак. Тому, за його словами, важливо, щоб у найближчі тижні були ухвалені рішення, які посилять санкції проти Росії.