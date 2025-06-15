Зеленський про атаки Росії дронами у червні та необхідність посилення санкцій

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У червні Росія вже здійснила близько 2800 атак за допомогою ударних дронів, випустила майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів. Цю інформацію озвучив президент Володимир Зеленський 15 червня.
Він також зазначив, що лише вночі українські сили протиповітряної оборони знищили 167 повітряних цілей, які були націлені на Україну.
“Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: “Кинджали”, балістичні та крилаті. Основний удар – по Полтавщині, по Кременчуку. І це лише одна ніч. За цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів.”
Президент підкреслив, що Москва постійно збільшує інтенсивність атак. Тому, за його словами, важливо, щоб у найближчі тижні були ухвалені рішення, які посилять санкції проти Росії.
“Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити.”
Дивіться ще:
- Президент Зеленський оголосив про продовження обмінів полоненими з Росією наступного тижня після четвертого обміну за тиждень.
- Обмін полоненими між Україною та Росією повернув додому морського піхотинця Богдана Куцака після понад трьох років полону.
- Президент України Володимир Зеленський закликає США змінити підхід до Росії, посилити санкції та підтримку України для зупинки агресії Кремля.