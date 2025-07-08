Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порнографії в Україні

Як зазначається в офіційній відповіді глави держави на сайті електронних петицій

Президент України Володимир Зеленський дав відповідь на петицію, що закликає до декриміналізації порнографії, яку підтримали понад 25 тисяч громадян. Він підкреслив, що в Україні, як правовій державі, зміни в законодавстві можуть ухвалюватися лише парламентом.

Цю інформацію було опубліковано в офіційній відповіді президента на сайті електронних петицій. Зеленський висловив подяку всім, хто підписав петицію, але зазначив, що вирішення питань, порушених у ній, є виключно компетенцією Верховної Ради.

Президент акцентував увагу на тому, що саме парламент приймає закони, а його роль полягає в підписанні ухвалених народними депутатами документів. У цьому контексті він нагадав, що в Верховній Раді наразі розглядається законопроєкт №12191, який пропонує внести зміни до статті 301 Кримінального кодексу України.

Згідно з цим законопроєктом, кримінальна відповідальність залишиться лише за розповсюдження порнографії серед неповнолітніх або з метою збуту. Президент також повідомив, що пропозиції, викладені в петиції, були направлені до парламенту для врахування під час розгляду законопроєкту.

Деталі петиції про декриміналізацію порно

Петицію з проханням до президента декриміналізувати порнографію в Україні наприкінці червня 2025 року ініціювала модель платформи еротичного контенту OnlyFans Світлана Дворнікова. Вона обґрунтувала своє звернення тим, що за п’ять років роботи на OnlyFans сплатила до державного бюджету понад 40 мільйонів гривень податків, але замість вдячності проти неї було відкрито кримінальну справу за статтею 301 ККУ.

Дворнікова зазначила, що правоохоронці натякали їй на можливість “вирішення питання” за певну суму. Вона також підкреслила, що OnlyFans сплачує до державної скарбниці понад 1 мільйон доларів податків щорічно, а 350 українських моделей задекларували за 2024 рік 305,4 мільйона гривень доходу та сплатили 59 мільйонів гривень податків.

Авторка петиції наголосила, що в усіх країнах Європи дорослі можуть вільно займатися виробництвом еротичного контенту, тому, на її думку, Україні слід приєднатися до цивілізованого світу.

Нагадаємо, що торік у грудні парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт №12191, який передбачає декриміналізацію порнографії та зміни до статті 301 Кримінального кодексу України.