Зеленський про масовану атаку Росії 25 травня: наслідки та реакція

За даними офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив свою реакцію на масовану атаку Росії, що сталася в ніч на 25 травня. Внаслідок цієї агресії загинуло 13 людей, а 57 отримали поранення, про що глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що рятувальні служби працюють у понад 30 населених пунктах України, ліквідуючи наслідки обстрілів. Відновлювальні роботи тривають, а основними цілями атак стали Київ та Київська область, а також Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська, Харківська та Черкаська області.

Внаслідок обстрілів було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, зокрема постраждали гуртожитки історичного факультету університету в Києві, повідомив президент.

«Кожен терористичний удар Росії – це вагома причина для нових санкцій проти агресора. Росія затягує цю війну і щодня продовжує вбивати. Без потужного тиску на російське керівництво зупинити цю жорстокість неможливо. Рішучість має значення – рішучість Сполучених Штатів, європейських країн та всіх, хто прагне миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але лише завдяки необхідному тиску на Росію. Путіна потрібно змусити думати не про запуск ракет, а про завершення війни», – підкреслив Зеленський.

У ніч на 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні, використавши 367 засобів повітряного нападу. Серед них було 9 балістичних ракет типу «Іскандер», 55 крилатих ракет Х-101, 1 крилата ракета Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69 та 298 ударних безпілотників.

Протиповітряна оборона України змогла знищити 45 крилатих ракет і 139 безпілотників. Водночас 2 авіаційні ракети та 127 дронів були втрачені на місцях.