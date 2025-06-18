Зеленський повертається з Канади: нова військова допомога та криза в G7

Також, як стало відомо Reuters, країни G7 не ухвалили спільну заяву на підтримку України через опір Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський достроково завершив свій візит до Канади та вже повертається додому. Цю інформацію підтвердили джерела, близькі до ситуації.

Згідно з даними Reuters, країни G7 не змогли ухвалити спільну заяву на підтримку України через позицію Сполучених Штатів. Зеленський залишив саміт без зустрічі з Дональдом Трампом, який покинув захід раніше через загострення ситуації на Близькому Сході.

Незважаючи на це, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди канадських доларів і запровадила нові санкції проти Росії.

“Дипломатія перебуває у кризі, і я закликаю лідерів G7 тиснути на Трампа для припинення війни.” – Володимир Зеленський

Президент також підкреслив, що кількість атак Росії значно зросла після зміни президента США, зазначивши, що тепер навіть менше ніж 100 “шахедів” за одну ніч вважається нетиповим явищем.

У ніч на 18 червня російські війська завдали удару по Запоріжжю, використавши щонайменше дев’ять безпілотників. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Внаслідок атаки виникла пожежа на території промислового підприємства та складських приміщень. За попередніми даними, постраждалих немає.

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з новою хвилею російських ракетних атак. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Він зазначив, що лише за останню ніч у Києві загинули мирні мешканці, понад сотня людей отримали поранення, а житлові будинки зазнали значних руйнувань. Мельник охарактеризував дії Росії як злочини проти людяності та закликав міжнародну спільноту до рішучих дій.

“Дії Росії є злочинами проти людяності, і міжнародна спільнота має дати на них рішучу відповідь.” – Андрій Мельник

У ніч проти 17 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву, внаслідок якого загинули 16 людей, 134 отримали поранення, а влучання зафіксували у близько 30 місцях столиці.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї засудило відправку військових КНДР до Росії, назвавши це порушенням санкцій ООН.

У відомстві підкреслили, що така співпраця становить загрозу міжнародній безпеці та суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН. Сеул закликав терміново припинити військову співпрацю між КНДР і Росією.

Раніше ЗМІ повідомили, що КНДР планує відправити до 6 000 військових інженерів до російського регіону Курськ, серед яких 5 000 військових будівельників і 1 000 саперів.