Зеленський про шпигунський скандал з Угорщиною: деталі та наслідки

Як прокоментував нещодавній шпигунський скандал президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online

Президент України Володимир Зеленський висловився про спроби Угорщини втрутитися у внутрішні справи України, зокрема через інтерес до розташування систем протиповітряної оборони та військових підрозділів. Він також зазначив, що угорська сторона цікавилася ставленням мешканців Закарпаття до присутності угорських миротворців.

Ці коментарі пролунали в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online, в якому Зеленський обговорив нещодавній шпигунський скандал, пов’язаний із викриттям агентурної мережі угорської військової служби національної безпеки (KNBSZ) на території Закарпаття.

“Ми зупинили незаконне розповсюдження закарпатських паспортів ще до війни. Більшість справ ми розглядали тихо, між собою. Чому ми вирішили зробити публічним нинішній кейс? У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих KNBSZ на території Угорщини, які ми також опублікуємо за потреби. Я не хочу нікому погрожувати, але у нашому розпорядженні є все.” – Володимир Зеленський

Зеленський також повідомив, що угорська агентурна мережа почала свою діяльність у 2021 році, а питання військової тематики почали активно обговорюватися у 2024-2025 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня 2025 року. За його словами, у співробітників KNBSZ був список з одинадцяти питань, серед яких – думка закарпатців про присутність угорських миротворців.

“Це включає те, як KNBSZ розплачувалася за свій розвідувальний актив, і де розміщені наші різні військові частини. Ми все задокументували. Як нам реагувати на це під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо ні, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи зверталися вони до угорців із проханням зібрати дані з таких питань. Вони відповіли, що ні. Я президент країни, яка перебуває у стані війни – як би ви відреагували на моєму місці? Я не звинувачую Віктора Орбана, я звинувачую KNBSZ.” – Володимир Зеленський

Президент також підкреслив, що Віктор Орбан використовує ситуацію в Україні для своїх політичних цілей, не усвідомлюючи можливих наслідків, таких як радикалізація угорського суспільства та зростання антиукраїнських настроїв.

“Ось чому я сказав, що Орбан робить серйозну історичну помилку. Це моя думка. Я не можу усміхатися та обіймати (йдеться про угорського прем’єра), коли бачу, що насправді відбувається. Тому що реальність не обов’язково має відрізнятися від політики. Якщо він готовий до належних стосунків, ми знайдемо для них рамки.” – Володимир Зеленський

Шпигунський скандал між Україною та Угорщиною

9 травня Служба безпеки України викрила агентурну мережу угорської військової розвідки, яка займалася шпигунством на шкоду Україні. В результаті були затримані двоє шпигунів, яких суд заарештував.

Основним завданням цієї мережі був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, виявлення вразливих місць у наземній і повітряній обороні, а також аналіз суспільно-політичних настроїв місцевих жителів, зокрема сценаріїв їхньої поведінки у разі появи угорських військ.

Після викриття між Україною та Угорщиною відбувся обмін висилками дипломатів: Угорщина вислала двох українських працівників посольства, а Україна у відповідь – двох угорських дипломатів.

20 травня угорський держсекретар з питань публічної дипломатії Золтан Ковач повідомив про виявлення ще двох “українських шпигунів”, які нібито намагалися встановити зв’язки з опозиційними політиками та збирали військову і енергетичну розвідувальну інформацію.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив про “інтенсивну українську шпигунську діяльність”, яка значно зросла, і запевнив, що уряд готовий запобігти їй. Він також зазначив, що знайомий із відеозаписами роботи українських агентів, ідентифікованих угорською державою.