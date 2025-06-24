Зеленський про атаки дронів Shahed та міжнародну відповідальність Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, оголосив, що в червні 2025 року Росія здійснила запуск 2736 дронів типу Shahed на території України. Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість атак цими безпілотниками досягла 28 743.

Цю інформацію глава держави озвучив під час свого виступу в парламенті Нідерландів.

“Росія ніколи б не змогла цього зробити без своїх зв’язків із режимом в Ірані. І ми в Україні ніколи б не змогли зупинити більшість цих безпілотників без вашої солідарності та підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе.” – Володимир Зеленський

Зеленський підкреслив, що Росія повинна усвідомити існування міжнародних правил і нести відповідальність за їх порушення.

“Путін вдає, що не розуміє, які правила формують сучасний світ, і тут, у Гаазі, я хочу дуже чітко сказати це для Путіна. Є правило: не вбивай. Є правило: не поводься як звір з людьми. Є правило: не спалюй міста та села. Також є правило: не виправдовуй і не спонсоруй терор. Є правило: не кради дітей. І якщо ви порушуєте такі правила, має бути відповідальність.” – Володимир Зеленський

Президент закликав депутатів Нідерландів активно захищати міжнародне право та Статут ООН.

Крім того, стало відомо, що 25 червня Україна та Рада Європи планують підписати угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.