Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: розвідка, дрони, ракети

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

26 травня 2025 року президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому були заслухані доповіді розвідок. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що доповіді були дуже детальними і охоплювали важливі аспекти, такі як ситуація на фронті, наміри Росії, можливості її військ та промислового комплексу, а також шляхи, якими Україна може тиснути на агресора. За словами президента, інформація, отримана від розвідки, свідчить про те, що Путін і його оточення не мають наміру завершувати війну. Наразі немає жодних ознак того, що вони серйозно розглядають можливість миру або дипломатичних переговорів.

Зеленський також підкреслив, що існує безліч свідчень, які вказують на підготовку нових наступальних операцій з боку російських військ.

На засіданні Ставки було детально проаналізовано наслідки російських ракетних атак, тактику використання дронів, а також реакцію України на ці загрози. Президент дав доручення значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів, акцентуючи увагу на необхідності залучення додаткового фінансування від міжнародних партнерів для цього процесу.

Окрім того, Зеленський ініціював окреме фінансування для української балістичної програми, щоб прискорити виробництво ракет. Він також відзначив, що отримав детальну доповідь від керівника Служби безпеки України Івана Малюка, в якій були представлені позитивні результати роботи служби.