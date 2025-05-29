Зеленський про відсутність пропозицій Росії щодо мирної угоди у 2025 році

Як повідомив президент України у офіційному повідомленні

Володимир Зеленський, президент України, повідомив, що Росія досі не надала своїх пропозицій щодо мирної угоди, які в РФ називають “меморандумом”. Цю інформацію він озвучив у своєму зверненні 29 травня 2025 року.

Зеленський зазначив, що Росія нібито готувала свої пропозиції протягом тижня, але досі не подала їх для ознайомлення Україні, США та Туреччині. Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомляв, що російська сторона боїться надсилати свій меморандум через його нереалістичні вимоги.

28 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання, що Москва не зірве заплановані мирні переговори і швидко надасть свої пропозиції для розгляду українською стороною, як було раніше домовлено.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров раніше анонсував другий раунд переговорів на 2 червня у Туреччині. Проте, наступного дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва ще не отримала відповіді на цю пропозицію.

Також 28 травня Зеленський повідомив, що Росія обіцяла надати “меморандум” з умовами, за якими РФ готова завершити війну після обміну у форматі “1000 на 1000”.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Брусило додав, що підготовка до наступних переговорів з Росією вже триває, хоча переговорна команда ще не сформована.

Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог також повідомив, що США отримали від України пропозиції щодо мирної угоди, а Росія пообіцяла надіслати аналогічний документ, який у РФ називають “меморандумом”.

Переговори у Стамбулі: що відомо

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за посередництва Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники голів МЗС, СБУ, ГУР та інші офіційні особи.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже був головою групи на перемовинах у 2022 році, а також заступники голів МЗС і Міноборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

За результатами переговорів сторони домовилися про кілька важливих кроків, зокрема:

провести обмін по 1000 полонених з кожного боку як жест довіри;

узгодити намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню;

погодитися “принципово” на проведення ще однієї зустрічі.

Водночас стало відомо, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила воєнним шляхом, а також погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ці вимоги позиціонувалися як передумова для режиму припинення вогню.

Крім того, російська делегація заявила про готовність Росії вести війну роками.