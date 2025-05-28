Зеленський прогнозує економічний спад Росії через санкції з літа 2026 року

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило про можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська економіка почне відчувати наслідки західних санкцій з літа 2026 року. Під час прес-конференції він зазначив, що сподівається на закінчення війни до цього часу, але водночас підкреслив, що економічний тиск на Росію вже відчувається від чинних санкцій. «З червня 2026 року ми очікуємо, що їхня економіка відчує серйозні зміни», – сказав Зеленський.

Президент також акцентував увагу на проблемах, з якими стикається російський військово-промисловий комплекс. За його словами, у наступному році цей сектор не зможе розвиватися, а навпаки, буде зазнавати зменшення. «Вони будуть змушені витрачати всі ресурси на війну, що суттєво змінить їхню економіку», – додав він.

Зеленський підкреслив важливість посилення санкційного тиску з боку західних країн, зокрема Сполучених Штатів. «Ми очікуємо нових санкцій від США. Європа вже запровадила 17-й пакет, і ми обговорюємо деталі 18-го пакету, щоб він був ще більш ефективним», – зазначив президент, вказуючи на можливість впровадження потужних заходів, якщо не буде блокувань з боку лідерів.

Він також висловив думку, що затримка з новими санкціями США була очікуваною, оскільки Америка сподівалася на поступки з боку Росії. «Я вважаю, що в США сподівалися на те, що Путін дійсно хоче завершити війну, але це відчуття зараз зменшилося», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії. У відповідь на це Кремль звинуватив ЗМІ у спробах зірвати мирний процес та підбурити американців до нових санкцій.