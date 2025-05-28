Візит Володимира Зеленського до Німеччини відбувся за планом

Раніше видання SPIEGEL написало про те, що після візиту до Берліна Володимир Зеленський вирушить одразу до Києва через загрозливу ситуацію в Сумській області.

Візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини відбувся згідно з попередньо затвердженим графіком, без жодних скорочень. Це підтвердило джерело в Офісі президента, спростувавши чутки про можливе скорочення візиту через ситуацію на Сумщині.

За словами співрозмовника, програма візиту була реалізована протягом одного дня, а другий день перебування президента в Німеччині не був запланований. Інформація про те, що візит було скорочено через загрозу на Сумщині, не відповідає дійсності.

Раніше видання SPIEGEL повідомляло, що після Берліна Зеленський може повернутися до Києва через загострення ситуації в Сумській області, зокрема через скупчення російських військ поблизу міста Суми.

28 травня президент Зеленський прибув до Німеччини, де канцлер Фрідріх Мерц оголосив про зняття обмежень на постачання далекобійної зброї для України, що стало важливим кроком у підтримці української обороноздатності.