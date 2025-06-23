Візит Зеленського до Ради Європи та створення Спеціального трибуналу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

25 червня президент України Володимир Зеленський здійснить свій перший візит до Ради Європи в Страсбурзі, Франція, за запрошенням генерального секретаря Алена Берсе. Ця подія відбудеться на фоні загострення агресивної війни Росії проти України, яка супроводжується одними з найсмертоносніших атак з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Під час візиту президент Зеленський виступить перед Комітетом міністрів Ради Європи. Цей комітет завершує підготовку правових механізмів для запуску Спеціального трибуналу, який розглядатиме злочини агресії проти України. Створення трибуналу було схвалено на щорічному засіданні в Люксембурзі 14 травня 2025 року.

“Агресія не повинна залишатися безкарною. Цей Спеціальний трибунал покликаний забезпечити підзвітність та притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність.” – Ален Берсе, генеральний секретар Ради Європи

Зеленський також виступить перед Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) на запрошення її президента Теодороса Русопулоса. Під час літньої сесії Асамблеї він відповість на запитання депутатів. ПАРЄ активно закликає до повної відповідальності за агресію Росії проти України.

“Я пишаюся тим, що Парламентська асамблея Ради Європи була першим міжнародним органом, який закликав до створення трибуналу для суду над політичними та військовими лідерами Росії за розв’язання цієї жахливої війни та приголомшливі страждання, які вона спричинила. Справедливість восторжествує.” – Теодорос Русопулос, президент ПАРЄ

До Коаліції держав, що підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Core Group), входять понад 40 країн. 9 травня міністри закордонних справ країн Євросоюзу та представники вищого керівництва блоку ухвалили рішення про запуск спеціального трибуналу для розслідування злочинів військово-політичного керівництва Росії.

Спеціальний трибунал буде розташований у Гаазі. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас зазначила, що перші рішення трибуналу можуть бути очікувані вже у 2026 році.