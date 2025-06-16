Візит Зеленського до Австрії: переговори про безпеку та економіку

Про це газета Heute

16 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Відня, столиці Австрії. Цей візит став першим для українського лідера в Австрії з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України, про що повідомляє газета Heute.

Разом із першою леді Оленою Зеленською, президент планує зустрітися з австрійським президентом Александром ван дер Белленом та його дружиною Доріс Шмідауер.

Крім того, Зеленський проведе робочу зустріч з канцлером Крістіаном Штокером. Під час окремих переговорів українська та австрійська делегації обговорять питання економічного співробітництва та відновлення України.

Згідно з інформацією видання, в присутності лідерів двох країн буде підписано п’ять листів про наміри, які стосуються співпраці в галузі безпеки, а також захисту дітей. Після цього запланована спільна пресконференція.

Як зазначає Der Standard, австрійський віцеканцлер Андреас Баблер має намір запропонувати Зеленському використати Австрію як платформу для майбутніх переговорів між Україною та Росією з метою завершення війни.

Напередодні візиту керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував численні міжнародні зустрічі Зеленського та його команди. Він підкреслив, що серед тем для обговорення будуть оборонна підтримка України, санкції, економічна співпраця та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.