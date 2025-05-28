Візит Зеленського до Німеччини: переговори з Мерцом і Штайнмаєром

Про це йдеться на сайті Федерального канцлера Німеччини

Сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський розпочне свій офіційний візит до Німеччини, де заплановані важливі зустрічі з ключовими політичними діячами країни. Серед основних подій – зустріч із федеральним канцлером Фрідріхом Мерцом та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Переговори з канцлером Мерцом розпочнуться о 12:00 за місцевим часом. Головною темою обговорення стане підтримка України з боку Німеччини, а також спільні зусилля для досягнення миру на сході України. Після завершення переговорів заплановано спільний обід, а о 13:30 відбудеться пресконференція для представників ЗМІ.

У другій половині дня Зеленський зустрінеться з представниками німецького бізнесу, що підкреслює важливість економічної співпраці між Україною та Німеччиною. Після цього президент України відвідає палац Бельвю, де відбудеться окрема зустріч із федеральним президентом Штайнмаєром.

Напередодні, 26 травня, канцлер Мерц оголосив, що Німеччина разом із Францією, Великою Британією та США більше не має обмежень на постачання далекобійної зброї Україні. Водночас, 27 травня віцеканцлер і міністр фінансів Ларс Клінгбайль спростував чутки про зміну політики Німеччини щодо дальності ударів західної зброї по території Росії, зазначивши, що в уряді не було нових домовленостей з цього питання.

Колишній канцлер Олаф Шольц, представник соціал-демократів, раніше виступав проти надання Україні можливості завдавати удари по російській території, вважаючи це “несумісним із його особистою позицією”. Натомість Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичної партії (ХДС), підтримує надання Україні далекобійних ракет Taurus, які раніше відкидав Шольц.