Візит Зеленського до Риму та Конференція з відновлення України 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

9 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Риму, Італія, де заплановано ряд важливих зустрічей. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

В рамках візиту Зеленський проведе аудієнцію з Папою Римським Левом XIV, а також зустрінеться з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Крім того, під час свого перебування в Італії, президент України зустрінеться зі спеціальним представником США Кітом Келлогом в рамках Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня.

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) запланована на 10–11 липня в Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці відновлення та реформ в Україні після війни. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основною метою конференції є мобілізація політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватних інвестицій, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.