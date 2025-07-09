Візит Зеленського до Риму та Конференція з відновлення України 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
9 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Риму, Італія, де заплановано ряд важливих зустрічей. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.
В рамках візиту Зеленський проведе аудієнцію з Папою Римським Левом XIV, а також зустрінеться з президентом Італії Серджо Маттареллою.
Крім того, під час свого перебування в Італії, президент України зустрінеться зі спеціальним представником США Кітом Келлогом в рамках Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня.
Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)
Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) запланована на 10–11 липня в Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці відновлення та реформ в Україні після війни. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.
URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.
Основною метою конференції є мобілізація політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватних інвестицій, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.
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