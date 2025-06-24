Виступ Зеленського на Форумі оборонних індустрій НАТО в Гаазі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
24 червня в Гаазі, в рамках саміту НАТО, відбувся Форум оборонних індустрій, на якому виступив президент України Володимир Зеленський. У своїй промові він підкреслив кілька важливих моментів, які стосуються безпеки в Європі.
Зеленський акцентував увагу на тому, що Росія є основним джерелом війни та загрозою для європейських країн. Він зазначив, що Україна бореться не лише з Росією, а й з її союзниками, такими як Північна Корея, Іран та деякі китайські компанії.
“Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну. Росія відкидає всі пропозиції миру, зокрема й від США. Путін думає тільки про війну – це факт. Можливо, він пов’язує своє політичне виживання із здатністю вбивати: доки вбиває – доти живе.”
Президент також повідомив, що українська розвідка отримала дані про плани Москви щодо нових військових операцій на території країн НАТО.
“Тобто у ваших країнах. Ця війна нині триває в Україні, і нам треба добре підготуватись – бути готовими.”
Нагадаємо, що раніше Зеленський прибув до Нідерландів, де з 24 по 25 червня проходить цьогорічний саміт НАТО. Він також має намір зустрітися з Дональдом Трампом, який, за підтвердженням Білого дому, буде присутнім на заході.
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