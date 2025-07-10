Зеленський на URC 2025: оборонна підтримка та відновлення України

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України

У рамках міжнародної конференції з відновлення України (URC 2025), що проходить у Римі, президент Володимир Зеленський провів важливі переговори з прем’єр-міністрами Італії, Нідерландів, Фінляндії та канцлером Німеччини. Основною темою зустрічей стала подальша оборонна підтримка України та процес відновлення країни.

Під час бесіди з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні Зеленський акцентував на важливості системного підходу до відновлення України та активної участі Італії у розробці відповідного плану. Мелоні зазначила, що підписання угод і фінансових гарантій для бізнесу є критично важливими, а також наголосила на необхідності інвестицій у промисловість.

“На конференції ми підписуємо низку угод, а також фінансові гарантійні інструменти для бізнесу, компаній, які готові вкладатися, і це надважливо. Але також – і щодо безпосередніх інвестицій наших промислових підприємств.” – Джорджія Мелоні

Зеленський також підкреслив важливість розвитку дронів-перехоплювачів та закликав Італію інвестувати в спільне оборонне виробництво. Обговорювалися також підготовка 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії та усунення політичних бар’єрів на шляху України до Євросоюзу.

Зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом була присвячена зміцненню спільного оборонного виробництва та посиленню протиповітряної оборони України, враховуючи зростання атак з боку Росії. Зеленський висловив подяку Нідерландам за пакет допомоги в розмірі 300 мільйонів євро для відновлення України.

Під час переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом обговорювалися питання розширення оборонної співпраці, зокрема виробництво дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність у боротьбі з ворожими безпілотниками. Зеленський зазначив, що Росія не досягає успіхів на фронті і платить високу ціну за свої наступальні дії.

“Росія не має просування на фронті та платять високу ціну за свої наступальні спроби.” – Володимир Зеленський

Президент подякував Німеччині за готовність допомогти з закупівлею ефективної американської зброї, яка рятує життя українських захисників.

Зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо була зосереджена на ситуації на полі бою та зростанні російських атак. Зеленський підкреслив важливість підтримки українського оборонного виробництва та створення спільних підприємств для збільшення виробництва дронів.

Він також висловив вдячність за Програму розвитку співробітництва Фінляндії з Україною на 2025–2028 роки, яка передбачає понад 320 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, відновлення та розвиток країни.

“Такі напрями гуманітарної співпраці, як укриття для шкіл, шкільне харчування для українських дітей та освітня взаємодія, дуже важливі. Україна цінує допомогу з боку Фінляндії.” – Володимир Зеленський

Обговорювали також розвиток коаліції з укриттів цивільного захисту, започаткованої Україною та Фінляндією, метою якої є будівництво нових та модернізація існуючих укриттів.

Зеленський і Орпо також обговорили переговорний процес щодо членства України в ЄС, трансатлантичну єдність та загрози безпеці, пов’язані зі співпрацею Росії з партнерами в Тихоокеанському регіоні.

Конференція з відновлення України (URC 2025) проходить 10–11 липня у Римі і є четвертою міжнародною зустріччю високого рівня, присвяченою підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Організаторами виступають уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та громадянського суспільства.

Основна мета конференції – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, залучити приватний капітал, підтримати людський потенціал, відновлення громад і регіонів, а також сприяти євроінтеграційним реформам.

Президент України прибув до Рима 9 липня, де також провів зустрічі з Папою Римським Левом XIV, спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом та президентом Італії Серджо Маттареллою.