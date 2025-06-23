Візит Володимира Зеленського до Великої Британії: зустрічі з лідерами та військовими

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, прибув до Великої Британії для проведення ряду важливих зустрічей. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Під час свого візиту Зеленський має намір зустрітися з королем Чарльзом III, прем’єр-міністром Кіром Стармером, спікером Палати громад Ліндсі Гойлом та спікером Палати лордів лордом Джоном Макфолом.

Окрім цього, президент планує поспілкуватися з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії, а також з представниками аналітичних центрів.

Зеленський анонсував свій візит до Великої Британії у своєму Telegram-каналі 23 червня.