Візит Володимира Зеленського до Великої Британії: зустрічі з лідерами та військовими

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Володимир Зеленський, президент України, прибув до Великої Британії для проведення ряду важливих зустрічей. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Під час свого візиту Зеленський має намір зустрітися з королем Чарльзом III, прем’єр-міністром Кіром Стармером, спікером Палати громад Ліндсі Гойлом та спікером Палати лордів лордом Джоном Макфолом.
Окрім цього, президент планує поспілкуватися з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії, а також з представниками аналітичних центрів.
Зеленський анонсував свій візит до Великої Британії у своєму Telegram-каналі 23 червня.
“Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів.”
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