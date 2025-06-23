Зеленський розпочинає візит до Великої Британії для посилення оборони України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 23 червня, президент України Володимир Зеленський розпочне свій офіційний візит до Великої Британії. Цю інформацію він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

На фоні нової масованої атаки Росії на цивільну інфраструктуру України, Зеленський планує обговорити з британськими партнерами питання зміцнення обороноздатності країни та посилення санкцій проти Російської Федерації.

“Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів.” – Володимир Зеленський

Президент також зазначив, що на ранок рятувальники продовжують працювати на місцях після нещодавньої атаки: вони розбирають завали та надають допомогу постраждалим. Удар було завдано по об’єктах у чотирьох областях України.

Згідно з інформацією Зеленського, за ніч Росія випустила 352 дрони, з яких 159 були “шахедами”, а також 16 ракет. За попередніми даними, ймовірно, використовувалася балістична зброя з Північної Кореї.