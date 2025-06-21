Зеленський про участь у саміті НАТО в Гаазі 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, висловив невизначеність щодо своєї участі в саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі. Він підкреслив, що його рішення не залежить від можливості зустрічі з Дональдом Трампом. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції.

“Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді, вирішу напередодні.” – Володимир Зеленський

Президент також зазначив, що має намір провести ряд важливих зустрічей, отримавши запрошення від короля та прем’єр-міністра Нідерландів.

“Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже, дуже важливо, що він (прем’єр – ред.) запросив мене. У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом. Безумовно.” – Володимир Зеленський

Зеленський також повідомив про існування тристоронньої ініціативи, в якій беруть участь НАТО, ЄС та Україна. На саміті заплановані окремі зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборонної промисловості країн НАТО разом з представниками України.

Саміт НАТО відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що президент Зеленський отримав запрошення на цей захід. Також очікується участь американського президента Дональда Трампа, про що повідомила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт.

24 червня в рамках саміту заплановано засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ.