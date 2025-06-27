Зеленський підписав указ про нові санкції проти Росії у 2025 році

Як зазначається в Указі Президента України №423/2025

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ №423/2025, який вводить нові санкції проти Російської Федерації. Це рішення стало результатом постанови Ради національної безпеки і оборони України, ухваленої 27 червня 2025 року, що стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

У новому списку санкцій виявилися 87 суб’єктів, серед яких 52 фізичні особи – громадяни Росії, а також 35 юридичних осіб. Серед юридичних осіб 34 є податковими резидентами Росії, а одна компанія зареєстрована в Китаї.

Ці обмеження мають на меті посилити тиск на економіку Росії та на осіб, які підтримують агресивні дії проти України. Санкції включають блокування активів, заборону на ведення бізнесу та інші обмежувальні заходи.

Офіційні представники України підкреслюють, що такі дії є необхідними для захисту національних інтересів та безпеки країни в умовах триваючої агресії з боку Росії.

Детальна інформація про конкретних осіб та компанії, які потрапили під санкції, буде оприлюднена найближчим часом.