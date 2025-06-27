Зеленський підписав указ про посилення санкцій проти Росії у 2025 році

Як зазначається в указі на офіційному сайті президента України

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ, що активізує рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо узгодження санкційного тиску на Російську Федерацію та її пов’язані суб’єкти. Це рішення є частиною зусиль України, Європейського Союзу та інших країн Групи семи.

Указ №422/2025, опублікований 27 червня 2025 року на офіційному сайті президента, має на меті забезпечити максимально жорсткі наслідки для Росії за її агресію проти України, а також суттєво обмежити військово-промисловий потенціал держави-агресора.

Згідно з цим указом, санкції, які затверджуються державами-партнерами, повинні бути синхронізовані в Україні. Це передбачає їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж через 15 днів після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об’єднання держав.

Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України та Національному банку доручено забезпечити повну імплементацію санкцій, затверджених міжнародними партнерами, у правовій системі України.

Крім того, Кабмін, СБУ, Служба зовнішньої розвідки разом з Офісом Генерального прокурора повинні забезпечити синхронізацію санкцій з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та іншими державами у відповідь на агресію Росії.

26 червня лідери ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців у зв’язку з триваючою війною в Україні.