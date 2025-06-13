Зеленський підписав закони про звільнення оптоволокна для дронів від мита та ПДВ

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський підписав два важливі закони, №4473-IX та №4474-IX, які звільняють оптоволокно, необхідне для дронів, від мита та податку на додану вартість (ПДВ). Цю інформацію оприлюднила пресслужба Верховної Ради.

Прийняття цих законів має на меті підвищити ефективність забезпечення Сил оборони України сучасними технічними засобами. Закон №4473-IX вносить зміни до Митного кодексу, що дозволяє звільнити від ввізного мита товари, які ввозяться для потреб безпеки та оборони країни.

Закон №4474-IX, у свою чергу, змінює Податковий кодекс, звільняючи від ПДВ операції з ввезення зазначених товарів в Україну.

У пояснювальних записках до законів зазначено, що скасування мит може призвести до орієнтовних втрат державного бюджету в розмірі близько 30 мільйонів гривень. Проте, за прогнозами, економія на державних закупівлях у 2025 році може перевищити 130 мільйонів гривень, що більш ніж у чотири рази компенсує можливі втрати.

12 червня закони були повернуті до парламенту з підписом президента, що свідчить про їхню важливість для розвитку обороноздатності країни.