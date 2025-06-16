Візит Зеленського до Австрії: ключові меморандуми та співпраця

Про це український лідер повідомив у офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського

16 червня президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Австрії, під час якого підписав низку важливих двосторонніх меморандумів та документів з австрійським керівництвом. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Важливо, що підтримка Австрією України розширюється: гуманітарне розмінування, повернення викрадених Росією українських дітей, енергетична та кібербезпеки, спільна європейська санкційна політика та післявоєнна відбудова України.” – Володимир Зеленський

Згідно з інформацією Офісу президента, під час зустрічі з австрійським президентом Александром Ван дер Белленом було підписано п’ять основних документів:

спільне комюніке, що стосується захисту та повернення українських дітей, викрадених Російською Федерацією;

меморандум про співпрацю в аграрному секторі;

меморандум про взаєморозуміння для розвитку міжрегіонального та муніципального співробітництва;

меморандум про співпрацю між Одеською областю та федеральною землею Верхня Австрія;

декларація про наміри щодо політичного співробітництва та відновлення України.

Крім того, було підписано політичну декларацію, що визначає наміри щодо економічної співпраці між Україною та Австрією.

Цей візит став першим для Володимира Зеленського до Австрії з моменту початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, і відбувся разом із першою леді Оленою Зеленською.